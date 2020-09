Presque six fois plus de signalements pour menaces contre la classe politique

Le nombre de signalements pour des menaces sur les réseaux sociaux à la Sûreté du Québec a plus que doublé en un an.



De janvier à septembre 2019, nous avons reçu 713 signalements VS 1748 en 2020.



Ne vous mettez pas dans le pétrin. Pensez-y 2 fois avant d’écrire n’importe quoi.