Une clinique de chirurgie privée pour désengorger le réseau public

Pour aider à désengorger les listes d’attente en Montérégie, 22 000 chirurgies seront pratiquées en un an à la Clinique chirurgie DIX30 à Brossard.

Les hôpitaux Charles-Lemoyne et Pierre-Boucher de la rive-sud de Montréal enverront donc des patients à la clinique de chirurgie DIX30 à Brossard et ce, pour le prix d’une chirurgie au public.

Comptant six salles de chirurgies ultramodernes, la plus grande clinique de chirurgie privée au Canada qui compte 65 employés et une vingtaine de chirurgiens pratique entre autres des opérations pour les cataractes, l’orthopédie et des chirurgies plastiques.

«Avec la pandémie, on a dû condamner quatre salles du bloc opératoire sur 11 salles, alors on note un ralentissement vu que ces salles-là sont utilisées seulement si on compte des cas positifs», explique le Dr Traian Amzica, chef de l’unité d’orthopédie à l’hôpital Pierre-Boucher.

Au total, 95 000 chirurgies ont dû être annulées ou ont été ajoutées sur des listes d’attente pendant les trois mois de fermeture de la clinique, déplore le directeur général de la Clinique chirurgie DIX30, qui estime rattraper ce retard en deux ans.

L’intente des chirurgies pratiquées au privé, instaurée en 2016 par le ministre Gaétan Barrette, visait à comparer les coûts d’opérations entre les réseaux public et privé.

Le projet-pilote a été prolongé d’une autre année en 2019, après avoir permis à trois cliniques privées de la région de Montréal d’opérer plus de 50 000 patients depuis 2016.

-Avec les informations d'Harold Gagné