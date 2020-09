Une deuxième amende pour un père de famille qui veut faire ralentir les automobilistes

Faire ralentir les automobilistes coûte cher à un résident de l’arrondissement de Fleurimont, à Sherbrooke. Il a reçu un autre de constat de près de 500 $ pour avoir installé de la signalisation sur la chaussée.

Sylvain Davignon avait reçu un constat du même montant il y a deux semaines, après qu’il eut peint la chaussée pour indiquer la limite de vitesse de 30 km/heure.

«Pourquoi j’arrêterais? Si j’arrête et qu’il arrive un accident ici. Je vais l’écrire avec des craies, je vous le dis. Au pire, ça va partir avec la pluie et le lendemain, je vais me lever 10 minutes avant. Ça va me prendre cinq minutes à écrire sur l’asphalte et je vais faire de beaux dessins», a dit le père de famille, jeudi.

TVA Nouvelles a contacté la Ville de Sherbrooke, qui n'était pas au courant qu'une plaque avait été installée mercredi soir. Une heure après cet appel, la plaque avait été enlevée.

«Ils sont venus enlever la pancarte avec deux, trois gars. C’était quoi de mettre un poteau avec une pancarte qui aurait pris le même temps?» a-t-il demandé. Pour lui, il en va de la sécurité des enfants.

Les élus de Sherbrooke vont discuter d'un plan d'action lundi pour réduire la limite de vitesse dans certains quartiers.