«À pleines voiles»: un spectacle qui fait du bien

Une douzaine d'artistes ont foulé jeudi soir les planches de l’Amphithéâtre Québecor de la Cité de l’énergie, à Shawinigan, dans le cadre du spectacle «À pleines voiles».

Il s’agit du premier spectacle présenté à la Cité de l'Énergie depuis le début de la pandémie.

Quelque 200 spectateurs étaient réunis pour ce retour sur scène. Le plateau tournant de l'amphithéâtre a été exploité, de même que le décor naturel de l’île Melville, afin d’offrir différents tableaux au public.

Le spectacle «À pleines voiles» met de l’avant différents styles musicaux et des artistes de la Mauricie. Rémi-Pierre Paquin, Fred Pellerin, Sylvain Cossette, Cindy Bédard, Steve Hill, Valérie Carpentier et Jacques Newashish étaient de cette grande fête.

«J'ai recommencé les tournages et j'ai fait de la radio, mais être sur une scène c'était tout un "feeling". De recevoir la réaction du monde et de retrouver cela, ça faisait du bien. On n’a jamais réuni cette gang-là. C’était vraiment trippant d'être tous ensemble sur la scène», a commenté le comédien Rémi-Pierre Paquin.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, a assisté à la représentation. «Vous savez que je suis un fier Shawiniganais, mais hier j'étais un fier Mauricien, de voir tout ce talent réuni sur une même scène», a-t-il dit.

Le spectacle «À pleines voiles» sera diffusé sur la page Facebook de la Cité de l'Énergie, le jeudi 24 septembre à 19 h.