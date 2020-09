Entraves sur un réseau routier sérieusement perturbé pour le week-end du 19 septembre

La circulation sera sérieusement perturbée par des entraves majeures dans plusieurs points chauds du réseau routier cette fin de semaine.

La 15

Mobilité Montréal annonce la fermeture complète de l’autoroute 15 Sud entre l’échangeur Turcot et le boulevard Gaétan-Laberge de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Les usagers peuvent emprunter un détour via la bretelle pour la route 136, sortie 4, rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa, Bonaventure et l’A15 Sud.

Pour le transport de matières dangereuses, le détour passe par la sortie 2 (avenue Atwater) et la rue Saint-Jacques.

l’A15 Nord sera également fermée au niveau de Décarie. Aux usagers, il leur est proposé un détour via la bretelle de l’A20 Ouest, en continuant jusqu’à la sortie 60 pour l’A13 Nord, sortie 3-E pour l’A520 Est, l’autoroute 40 Est et sortie 70 pour l’autoroute 15 Nord.

La 20

L’A720 et L’A20 seront complètement fermées en direction ouest dans l’échangeur Turcot de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Toujours au niveau de Turcot, seront fermées pour la même période la rue Saint-Jacques Est entre Décarie et la rue De Courcelle et Notre-Dame, dans les deux directions, entre la Côte Saint-Paul et le boulevard Monk.

La 40

L’autoroute 40 sera fermée complètement en direction est à la sortie 71 et à Pointe-Claire en direction ouest entre la sortie 52 et le boulevard Saint-Jean. Un détour est suggéré par les voies de desserte dans les deux directions.

La fermeture sera effective de vendredi 22 h à lundi 5 h pour l’autoroute Félix-Leclerc et vendredi à 23 h 59 à lundi 5 h pour la métropolitaine.

La 520

Au niveau de l’échangeur Dorval, l’A520 sera complètement fermée dans les deux directions de samedi 21 h à dimanche 17 h. En direction est, la fermeture se fera entre le rond-point Dorval et l’entrée en provenance de l’aéroport, alors qu’en direction ouest, l’A520 sera fermée entre la sortie 1-E et le rond-point Dorval.

Deux détours sont proposés: les automobilistes peuvent continuer sur l’A20 Est, sortie 55e Avenue, 54e Avenue et voie de desserte A520 Est. En direction ouest, ils peuvent suivre la voie de desserte, le boulevard McMillan, l’avenue Marshall, l’avenue Michel-Jasmin, 55e Avenue Sud et l’A20 Ouest.

La 10

En outre, l’autoroute 10 sera fermée complètement de vendredi 23 h à lundi 5 h en direction ouest au niveau de la sortie 2 et la suivante. Dans L’Île-des-Sœurs, l’A10 Ouest sera fermée de dimanche 22 h à lundi 5 h.

Le pont Samuel-de-Champlain

Au niveau du pont Samuel-De Champlain, deux voies seront ouvertes en direction sud de vendredi 22 h à samedi 23 h.

L'autoroute Ville-Marie

Enfin, l’autoroute 720 Est sera fermée à la sortie 6 de vendredi 20 h à lundi 5 h.