Frontière canado-américaine fermée au moins jusqu'au 21 octobre 2020

La frontière canado-américaine va demeurer fermée pour les voyages non essentiels au moins jusqu’au 21 octobre.

C’est ce qu’a confirmé vendredi, sur Twitter, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair.

La frontière entre le Canada et les États-Unis a été fermée par décret le 21 mars dernier dans le cadre de la crise sanitaire. Depuis, cette fermeture a été renouvelée à plusieurs reprises par une décision conjointe des administrations Trump et Trudeau.

«Nous prolongeons les restrictions à la frontière canado-américaine pour encore 30 jours, jusqu'au 21 octobre 2020, a indiqué le ministre Blair, sur Twitter. Nous continuerons de fonder nos décisions sur les meilleures recommandations de la santé publique pour assurer la sécurité des Canadiens.»

La frontière canado-américaine demeure ouverte pour le transport de marchandises.

Le Canada tente ainsi de se protéger, car la pandémie de COVID-19 est beaucoup plus importante aux États-Unis. Selon les données de l’université Johns Hopkins, les États-Unis comptaient vendredi main plus de 6 68 millions de personnes infectées et près de 198 000 morts. Le Canada, lui, a franchi le cap des 141 000 contaminations et il comptabilise malheureusement 9200 morts.