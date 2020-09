«Je suis très stressée» –Geneviève Pettersen

Après avoir assisté à la première québécoise de La déesse des mouches à feu au Festival de cinéma de la ville de Québec, l’autrice Geneviève Pettersen vivra des émotions fortes, vendredi soir, quand elle ira présenter le film inspiré de son roman à ses amis du Saguenay.

On peut la comprendre. Plusieurs personnes qui seront dans la salle sont les adolescents des années 1990 dont il est question dans son roman acclamé, paru en 2014.

« Je suis très stressée de le montrer au Saguenay. Pas dans le mauvais sens, parce que c’est à eux que je veux plaire. Je ne me fous pas du reste du Québec, mais pour moi, c’est l’auditoire le plus important. J’ai hâte de savoir ce qu’ils en ont pensé », confiait-elle, jeudi, avant de fouler le tapis rouge du FCVQ.

Les émotions risquent d’être vives. Elle-même se souvient d’avoir été bouleversée quand la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette lui a fait voir l’adaptation du récit de sa jeunesse turbulente pour la première fois.

« C’était beaucoup. L’écrire, c’est une chose, le lire, c’en est une autre, mais se le prendre en pleine gueule, c’est autre chose. Je me disais : crisse, c’est donc ben heavy. Bien sûr, c’est romancé et ce n’est pas tout à fait ça, mais quand même. »

Une suite ?

Geneviève Pettersen assure que jamais elle n’avait pensé, quand elle écrivait son livre en cachette en espérant qu’une quinzaine de ses amis allaient le lire, que son histoire deviendrait un jour un film qui a été lancé au Festival de Berlin.

Elle refuse d’ailleurs de se créer ce type d’attentes pour La reine de rien, son prochain roman qu’elle est en train de compléter et qui constituera une suite à La déesse des mouches à feu. Ou pas.

« Ce n’est pas nécessairement une suite, mais c’est dans le même esprit. On pourrait penser que c’est le même personnage qui est devenu adulte. »

Pour être certaine de cultiver la meilleure ambivalence possible sur cette question, l’autrice a de nouveau donné le nom de Catherine à son personnage principal. « C’est plus une lubie à moi, je ne me suis pas dit que j’allais écrire la suite. »

On verra bien.