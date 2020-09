L’application de traçage du fédéral disponible ailleurs au pays

L’application Alerte COVID, qui permet à ses utilisateurs de savoir s’ils ont été en contact avec quelqu’un de positif, est maintenant disponible en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, en plus de l’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador.

C’est ce qu’a annoncé vendredi le gouvernement fédéral. À son lancement, seul l'Ontario l’utilisait, même s’il est possible de la télécharger partout au pays. Terre-Neuve-et-Labrador s’est ajoutée à la liste au début du mois de septembre.

Permettant de signaler un diagnostic de COVID-19, Alerte COVID est gratuite et son usage est volontaire. Selon le fédéral, plus de 2,5 millions de Canadiens l’ont déjà téléchargée et plus de 260 personnes déclarées positives à la COVID-19 ont volontairement averti les autres utilisateurs.

«Nous devons tous continuer de faire notre part pour assurer la santé et la sécurité de nos proches», a expliqué le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, soulignant que cet outil pouvait aider à limiter la propagation de la maladie.

«Plus les gens seront nombreux à utiliser l’application, mieux nous pourrons ralentir la propagation du virus et aider à prévenir de futures éclosions», a souligné de son côté le premier ministre Justin Trudeau.

L’application ne remplace pas le travail de traçage des autorités, rappelle le gouvernement fédéral. Grosso modo, Alerte COVID permet aux utilisateurs qui ont été déclarés positifs à la COVID-19 de partager de manière confidentielle leur état de santé. Les utilisateurs qui ont été en contact avec ces personnes sont alors informés.

Legault dit non

Au Québec, le gouvernement Legault a annoncé à la fin août qu’il n'ira pas de l'avant, pour le moment, avec une application pour la COVID-19, estimant que la santé publique a en main tous les outils nécessaires pour suivre l'évolution de la pandémie avec le traçage.

Alerte COVID peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store ou le Google Play Store.