Le président de la Ligue de baseball Puribec donne sa version des faits

Célébrations sans distanciation physique, poignées de main, pas de port du masque et apparence de foule dans les gradins : comment le président de la Ligue de baseball senior Puribec explique-t-il ces images captées en finale des séries?

Il s’agit d’un un simple écart de conduite isolé, selon Denis Bérubé, qui présente ses excuses, même s’il juge qu’il n’aurait pas pu intervenir. Le président de cette ligue du Bas-Saint-Laurent était sur place à Cabano pour remettre le trophée.

«Je ne suis pas vraiment à l’aise, a commenté Denis Bérubé en entrevue sur les ondes de LCN, vendredi. En tant que ligue, on ne peut pas tout contrôler. On est désolés, sincèrement.»

«Après le dernier retrait, tout le monde a sauté dans les airs, tout le monde était content, a poursuivi le président. J’étais en haut, j’étais avec les journalistes. Je n’ai eu aucun contrôle là-dessus. Je n’excuse pas les gestes, mais ça n’a duré que quelques secondes. Les émotions ont pris le dessus sur le côté sanitaire.»

La police a «fait [sa] job»

Comme lors d’autres matchs de la Ligue Puribec, des agents de la Sûreté du Québec (SQ) étaient sur place pour veiller au respect des consignes sanitaires. Denis Bérubé dit avoir été en contact avec la police pendant les séries sur différents terrains de la région. Ils ont «fait leur job», dit-il.

Le président confirme que l’équipe championne a respecté les règles pour limiter la propagation de la COVID-19 et maintenu un comportement exemplaire pendant toute la saison et les séries éliminatoires.

«Pendant toute la saison et les séries éliminatoires, c’était vraiment vérifié. [...] On a fait tellement d’efforts pour avoir du baseball et on a travaillé trois mois et demi sans avoir de problème au niveau sanitaire. Je m’excuse pour les dernières images.»

La santé publique de la région s’est dite stupéfaite par la vidéo relayée sur les réseaux sociaux, condamnant le fait que plus de 250 personnes se trouvaient dans les estrades. Or, Denis Bérubé a plutôt calculé la présence de 247 spectateurs au match.

La région du Bas-Saint-Laurent se situe au palier jaune de préalerte en raison des récentes éclosions et hausse des cas de coronavirus observées depuis quelques jours.