Sensibiliser les gens à la cause environnementale, même en pandémie

Les Québécois qui restent préoccupés par les questions environnementales et la transition climatique pourront assister cette année à une foire virtuelle pour échanger entre eux ces sujets.

Organisée par l’organisme Écosphère, cette foire virtuelle se tiendra du 4 au 8 novembre et proposera aux participants d’en apprendre plus sur différentes thématiques liées à la transition écologique.

L’accès sera gratuit et les gens de partout au Québec pourront y participer, qu’ils soient simples curieux ou plus avisés au sujet de la cause des changements climatiques.

Ce nouvel événement s’ajoute à deux autres qui se tiendront en présentiel d’abord à Magog, les 26 et 27 septembre, puis à Québec, les 10 et 11 octobre. Deux autres foires, prévues initialement à Montréal et à Gatineau, ont été reportées à l’an prochain à cause de la pandémie.

Pour le groupe Écosphère, dont la mission est d’informer et de sensibiliser le public aux défis environnementaux, la crise sanitaire actuelle rappelle à quel point la «transition écologique est nécessaire et que des solutions existent pour nous permettre de contribuer activement à cette transition».

Tous les événements de l’organisme sont d’ailleurs écoresponsables et il suggère aux visiteurs de montrer l’exemple en privilégiant les transports en commun et les déplacements actifs.

Le rendez-vous annuel de la fin septembre, à la Pointe Cabana de Magog, se tiendra en format réduit, en raison de la pandémie, à raison de 200 personnes à la fois.

Au programme, des kiosques ouverts gratuitement au public, où l’on offre des produits et des services responsables, et des conférences payantes avec des personnalités comme l’environnementaliste et sociologue Laure Waridel ou Patrick Bonin de Greenpeace.

À Québec, c’est au Grand Marché que le public pourra échanger sur ces questions lors de la fin de semaine de l’Action de grâce. La formule sera similaire à celle des Cantons-de-l’Est.