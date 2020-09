Shapovalov passe aux quarts de finale à Rome

Pour ce faire, il a défait le Français Ugo Humbert, 42e au monde, en trois manches de 6-7 (5), 6-1 et 6-4.

Lors de ce duel qui a duré près de trois heures, «Shapo» a réussi trois bris de service et a toujours été en mesure de remporter les points disputés quand il avait les balles en main.

La 12e tête de série à Rome a également remporté 84% des échanges lorsqu’il réussissait à mettre son premier service en jeu. Celui qui a grandi en Ontario a amassé quatre as et commis six doubles fautes.

Au prochain tour, le représentant de l’unifolié se mesurera au Bulgare Grigor Dimitrov. Mais avant d’affronter la 22e raquette mondiale, Shapovalov devra retourner sur un terrain de terre battue vendredi. En effet, lui et l’Indien Rohan Bopanna disputeront un affrontement en double. Ils participeront à un match de quart de finale contre les Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin.