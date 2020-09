Alors que Québec enverra ce weekend des policiers dans près de 1000 établissements licenciés, Pierre Nantel croit que la responsabilité d’encadrer les clients revient également aux tenanciers des bars.

«On a besoin de lieux qui sont encadrés pour que les gens puissent décompresser», convient-il, mais le privilège de pouvoir garder ses portes ouvertes en dépit de la pandémie s’accompagne de responsabilités.

«Votre job maintenant, en temps de pandémie, ce n’est pas de vendre de la bière. Votre job, c’est de vous assurer que vos clients qui prennent une bière n’en prennent pas huit et qu’ils ne se collent pas sans masque», tranche l’analyste politique.

Et il interpelle même directement le propriétaire du bar Le Kirouac, à Québec, qui critiquait plus tôt cette semaine le zèle des autorités sanitaires à son égard.

«Je pense que tu as bien compris les conséquences, tu as vu que tu as une de tes clientes qui est à l’hôpital et qui ne s’en sortira peut-être pas, alors ne commence pas à te plaindre qu’on te demande des façons de gérer ta clientèle. C’est ça ta job. Ta job, ce n’est plus de vendre de la Molson en fût», s’emporte-t-il.

La fermeture n’est pas une solution

La fermeture des bars, comme elle est envisagée pour les zones qui passent au palier d’alerte orange, n’est pas une bonne solution aux yeux de l’analyste politique Stéphane Bédard.

«Si on ferme les bars demain matin et qu’on est assez imbéciles pour penser que les gens ne se réuniront pas quand même quelque part pour prendre un verre, c’est qu’on ne comprend pas comment l’humain agit», dit-il.

Il cite en exemple le cannabis, qui était consommé par les Québécois même s’il était interdit.

«La solution, ce n’est pas la fermeture, plaide-t-il. On déplace le problème et où ça va aller, j’ai hâte de voir. Je les vois venir – et comme juriste je vais toujours militer contre ça – ils vont dire que le problème s’est déplacé dans les maisons alors on va entrer dans les maisons. Je vais dire wô les moteurs.»

Une inquiétude que partage son collègue Mathieu Bock-Côté, qui admet craindre un «zèle étatique».

«On nous dit qu’on va entrer dans les restaurants. Et on nous annonce que pour l’instant on n’entrera pas dans les maisons. D’accord, mais c’est quoi la prochaine étape? Je suis curieux de savoir!»