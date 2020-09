Des morceaux de sa copine dans ses bagages

Un homme accusé du meurtre de sa petite amie aurait emmené avec lui des morceaux de son cadavre dans une valise après l’avoir démembrée.

Melvin Martin Jr. s’est rendu chez sa mère dans le comté de Cook, en Illinois et il a rangé une valise dans le garage.

Sentant une odeur désagréable, sa mère a décidé de l’ouvrir pour voir ce qu’elle contenait. La femme a fait une macabre découverte alors qu’elle renfermait des morceaux d’un corps humain.

Les autorités affirment que le suspect aurait tué sa copine dans le Kentucky le mois dernier et aurait placé la tête et d’autres parties de son corps dans une valise et d’autres sacs. Il aurait ensuite pris un autobus pour se rendre en Illinois.

Après son arrestation, il a aidé les policiers à retrouver les restes manquants qu’il avait enterrés dans un parc.

Martin Jr. fait face à des accusations de meurtre et de violence conjugale au Kentucky.