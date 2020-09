«Le cours des jours» intégralement sur scène

Dix-sept ans après la sortie de l’album, Dumas replongera cet automne dans les compositions de son deuxième album, Le cours des jours.

L’auteur-compositeur-interprète propose une douzaine de spectacles lors desquels l’entièreté de l’album de 12 pièces sorti en 2003 sera jouée sur scène.

L’idée de cette série de concerts est née de la sortie de la réédition en vinyle de l’album à l’occasion de la Journée des disquaires au mois d’août dernier.

«Il y a eu une grosse réaction de la part des gens sur les réseaux sociaux et à partir de là je me suis dit que ce serait cool de réunir, le groupe, les musiciens de l’époque avec qui j’ai fait le disque et la tournée pour faire quelques spectacle», explique l’artiste originaire de Victoriaville.

L’engouement auprès des fans a été tel que les billets des six premiers spectacles de la mini-tournée se sont vendus en seulement vingt-quatre heures. Des dates se sont depuis ajoutées.

«Ça va être de belles retrouvailles avec le public, je trouve que c’est un beau moment pour la musique en général».

