Le fisc à la poursuite de Villeneuve

Photos courtoisie et d'archives, Martin Alarie

En 2019 et 2020, le fisc a enregistré des recours sur les propriétés de Jacques Villeneuve, dont cette maison de Westmount et un immense domaine dans le canton de Harrington, dans les Laurentides. En 2017, l’ex-pilote, qu’on voit sur la photo à Mirabel en 2018, tentait de les vendre pour un total de plus de 11 millions de dollars.