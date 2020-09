Les jeunes conscients des dangers reliés à la COVID-19

Alors que des dizaines de classes sont en isolement et que des centaines d’élèves doivent faire l’école à distance, on s’aperçoit que les jeunes sont de plus en plus conscients des dangers reliés à la COVID-19.

Pendant l’été, ils étaient nombreux à participer à des fêtes et à rencontrer des amis sans respecter les règles sanitaires, mais voilà que trois semaines après la rentrée, on sent que la pandémie les préoccupe davantage.

«On ne pense jamais que ça va nous arriver à nous. C’était le premier cas de COVID à mon école et de savoir que c’était dans ma classe, c’est pas mal stressant», raconte Amélie Jean-Néron, actuellement en isolement.

Des parents ressentent également une certaine difficulté à aborder la question avec leurs enfants.