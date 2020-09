L’Initiative BlackNorth: un engagement contre le racisme systémique

L’Initiative BlackNorth invite les PDG d’entreprises québécoises à signer un engagement public pour mettre fin au racisme systémique envers les Noirs en milieu de travail.

L’organisme à but non lucratif dirigé par le Conseil canadien des chefs d’entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs propose un engagement dans des actions à même de créer des opportunités pour la communauté noire et autres groupes sous-représentés.

«En signant cet engagement, les chefs d'entreprise envoient un message fort à leurs employés, clients, parties prenantes et à la communauté noire en général», a indiqué vendredi Dahabo Ahmed-Omer, directrice exécutive de L’Initiative BlackNorth.

Concrètement, en signant l’engagement du PDG, les chefs d’entreprise s’engagent à atteindre sept objectifs qui participent à mettre fin au racisme systémique au Canada.

Les entreprises québécoises dont le PDG signera l'engagement devront également suivre l’évolution de leurs progrès et partager leurs résultats, a-t-on précisé.

L’Initiative BlackNorth tiendra un sommet québécois avec les signataires de l’engagement le 30 septembre. La rencontre virtuelle sera coprésidée par par Wess Hall, fondateur et président du Conseil canadien des chefs d’entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs.

Le dernier sommet tenu à Toronto le 20 juillet dernier avaient rassemblé plus de 2500 participants.