EN IMAGES | L’opération OSCAR se poursuit à travers le Québec

Les policiers ont de nouveau fait sentir leur présence dans les restaurants et bars de la province samedi.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Pour une deuxième soirée, l’opération OSCAR a été déployée par les différents corps policiers québécois.

Avec l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le Québec, cette opération policière qui a pour but de s'assurer que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale soient bien respectées dans les établissements licenciés, tombe à point.

Les régions où l’on constate une recrudescence des cas de COVID-19 comme Montréal et Laval sont notamment visées par l’opération.

Vendredi, plus de 90 établissements de Laval ont été visités et aucun constat d’infraction n’a été émis. En général, le message semble entendu par la population et les propriétaires des différents établissements.