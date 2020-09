Plus de 800 nouvelles infections au Canada

L’Ontario et le Québec ont signalé chacun plus de 400 nouvelles contaminations de la maladie à coronavirus, samedi, contribuant à alimenter les inquiétudes relatives à la fameuse deuxième vague dont on parle depuis des semaines.

L’Ontario a rapporté 407 cas et un décès, portant son bilan à ce jour à 46 484 infections et à 2826 pertes de vie.

Le Québec a pour sa part comptabilisé 427 malades supplémentaires et cinq décès, dont deux survenus au cours des 24 dernières heures. Ces données font en sorte que la Belle Province recense jusqu’ici 67 080 cas et 5797 morts. Cinq personnes de plus sont hospitalisées, pour un total de 131, dont 31 aux soins intensifs (+1).

Le Québec, qui a lancé l’opération OSCAR qui va faire en sorte que les policiers vont multiplier les visites dans les établissements licenciés ce week-end, a réalisé en date du 17 septembre 29 079 prélèvements, pour un total de 2 038 332. L’Ontario a mené de son côté 38 940 tests le 18 septembre, pour un total de 3,5 millions analyses en laboratoire.

En fin d’avant-midi, samedi, le Canada dénombrait 142 745 infections liées à la COVID-19 et 9211 morts.

La situation au Canada:

Québec: 67 080 cas (5797 décès)

Ontario: 46 484 cas (2826 décès)

Alberta: 16 381 cas (255 décès)

Colombie-Britannique: 7842 cas (223 décès)

Saskatchewan: 1776 cas (24 décès)

Manitoba: 1540 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 272 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 194 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 57 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 142 745 cas (9211 décès)