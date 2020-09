Shapovalov dans le carré d’as à Rome et évite Nadal

Le Canadien Denis Shapovalov s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Rome, samedi, où il affrontera l’Argentin Diego Schwartzman sur terre battue.

Shapovalov a livré une solide prestation pour vaincre le Bulgare Grigor Dimitrov, 22e joueur mondial, en trois manches de 6-2, 3-6 et 6-2. «Shapo» a rapidement saisi une occasion de briser, tôt au troisième set, pour ensuite voguer vers la victoire.

Ce duel qui a duré 1 h 51 min a aussi permis au Canadien de rester invaincu en cinq matchs de quart de finale en tournoi Masters 1000. Il s’agissait aussi du 100e gain sur le circuit de l’ATP de sa carrière.

«Grigor est un joueur que je regarde depuis les juniors. J’aime beaucoup sa façon de jouer, a indiqué Shapovalov sur le court après sa victoire. Il m’a battu à deux occasions avant alors c’est vraiment bien de gagner et c’est un pas de géant pour ma carrière.»

Schwartzman, lui, a surpris en deux manches l’Espagnol Rafael Nadal, tenant du titre et neuf fois champion à Rome. L’ex-numéro 1 mondial n’avait pas été vaincu à ce tournoi depuis les quarts de finale de l’édition 2017.

La 15e raquette mondiale l’a emporté avec relativement d’aise, battant Nadal 6-2 et 7-5. Le troisième duel en carrière entre l’Espagnol et Shapovalov attendra. Il y a une victoire de chaque côté entre les deux et le Canadien avait profité d’un forfait sur blessure de Nadal au Masters de Paris en 2019.

En revanche, ce sera un premier duel entre Shapovalov et Schwartzman, qui concède un rang au joueur de 21 ans.