Toujours à l'hôpital cinq mois après avoir attrapé la COVID-19

La conjointe d'un homme hospitalisé depuis cinq mois livre un témoignage percutant. Elle indique que son mari, testé positif en avril, n'est plus le même homme.

La vie de Sylvain Nobert, 57 ans, employé chez Purolator, un homme actif et en forme, a changé du tout au tout, en avril dernier.

Il a ressenti rapidement les premiers symptômes de la COVID et ensuite les choses ont déboulé. Il a été hospitalisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, intubé et éventuellement plongé dans le coma.

Sa conjointe et sa fille n'ont eu aucun contact physique avec M. Nobert pendant trois mois. Cet épisode lui a fait perdre énormément poids, sa mobilité est réduite, il doit réapprendre à marcher.

Sa conjointe a un mot pour les sceptiques, c'est du sérieux et ça laisse des séquelles.

«Il est parti rapidement et ça fait cinq mois et il n’est toujours pas à la maison. Il va récupérer, mais on ne sait pas ça va prendre combien de temps», de dire Louise Simard.