Un colis envoyé à Trump contenant du poison intercepté à la Maison-Blanche

Un colis contenant de la ricine, une substance hautement toxique si ingérée ou injectée, et envoyé au président américain Donald Trump a été intercepté par les forces de l’ordre plus tôt cette semaine, selon CNN.

Deux tests ont été effectués pour confirmer la présence de la ricine. Cette substance, extraite des graines de ricin, peut être utilisée sous forme de poudre, de comprimés, ou d’acide.

En cas d’ingestion, la ricine provoque des nausées, des vomissements et des saignements internes suivis d’une défaillance du foie, de la rate et des reins et éventuellement, la mort par l’arrêt du système respiratoire.

D’autres détails à venir.