Campement sur la rue Notre-Dame: l’opposition provinciale s’impatiente

Le campement établi sur la rue Notre-Dame Est, à Montréal, qui devait être démantelé à la fin du mois d’août est toujours en place et l’opposition demande au gouvernement Legault d’intervenir rapidement.

«L’hiver s’en vient, il fait froid, ce n’est pas une vie pour ces personnes-là et les refuges, ce n’est pas une solution pour eux non plus. Ils cherchent des logements sociaux», soutient Jennifer Maccarone, députée libérale de Westmount-Saint-Louis.

Plus tôt cette semaine, Québec et Ottawa ont conclu une entente de principe sur le logement social. Une enveloppe de 1,98 milliard sur dix ans pour la construction de logements sociaux devrait être accordée.

Mais le gouvernement de François Legault ne devrait pas attendre de recevoir l’argent avant d’agir, affirme Alexandre Leduc, député de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve.

«On n’a pas le temps d’attendre les fonds du gouvernement du Canada. Ça va être long avant qu’ils arrivent jusque dans les poches des municipalités. Québec devrait avancer l’argent aussitôt que possible», réclame-t-il.

Le député d’Hochelaga-Maisonneuve souligne également que les refuges déjà en place sont pleins.

«Les refuges débordent en ce moment, même les refuges d’urgence qui ont été créés par la Ville. Là-dessus, la ville a fait du bon travail, mais il faut que le gouvernement du Québec soit présent aussi», dit Alexandre Leduc.

Même son de cloche du côté du Parti québécois qui demande à François Legault d’agir rapidement.

«Il y a une situation qui est claire et on n’a pas parlé de ça depuis trop longtemps. Il faut que le gouvernement agisse. On vient de faire une entente avec le fédéral, maintenant il faut passer à l’action. Ce qu’on entend souvent de la CAQ, c’est de dire qu’ils rattrapent ce que les Libéraux n’ont pas fait, mais passons par-dessus tout ça et réagissons», demande Harold Lebel, député de Rimouski.

Des locataires n’arrivant pas à se trouver un logement en raison des prix élevés des loyers dans la métropole ont installé des tentes sur un terrain vague de la rue Notre-Dame Est peu après le 1er juillet.

La Ville de Montréal avait donné un ultimatum pour que le campement soit démonté le 31 août, mais avait indiqué qu’elle ne comptait pas faire intervenir les policiers, prônant plutôt une approche sociale avec des intervenants.

- D'après les informations d'Andy St-André