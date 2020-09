Demi Lovato pense à se marier en cachette

Demi Lovato envisage de se marier en cachette avec son fiancé Max Ehrich plutôt que de faire un grand mariage, à cause de la pandémie de coronavirus.

Afin de limiter la propagation du Covid-19, les mariages dans le monde entier sont limités à un petit nombre d'invités, ce qui pousse de nombreux couples à reporter leurs cérémonies jusqu'à ce que les choses se calment.

Mais alors que l'incertitude autour du virus continue, Demi Lovato a expliqué à Popcrush Nights qu'elle réfléchissait à une manière discrète de devenir Mme Ehrich: «D'un côté, j'aimerais me marier en cachette parce que ma vie est tellement publique et je veux qu'elle reste sacrée entre lui et moi. D'autre part, je veux que mes amis et ma famille soient là pour une célébration. Mais je ne peux pas le faire tant que la pandémie n'est pas terminée, car ce n'est pas sûr. »

Elle hésite donc à faire une fugue pour se marier cachette en attendant de pouvoir organiser une grande cérémonie festive avec les amis dans des temps meilleurs.

«C'est toute cette planification!», se lamente-t-elle en ajoutant que, bien qu'elle se soit lancée dans l'organisation de son grand jour, elle n'a pas encore décidé de la robe qu'elle portera.

Mais elle a pris soin de préciser de façon insistante qu’il ne s’agirait « absolument pas » d'une robe blanche traditionnelle. «J'ai en tête l’image de ce à quoi je voudrais qu'elle ressemble si je devais faire une grande fête», sourit la vedette de Sorry Not Sorry. «Je ne veux rien dire, mais ce n'est définitivement pas une robe blanche.»

Demi Lovato et Max Ehrich se sont fiancés en juillet, après avoir rendu leur relation publique en mars.