Des Québécois au cœur d’un incendie sans précédent

Les équipes de pompiers québécois envoyées en renfort en Californie ont affronté « un monstre » dans la forêt nationale de Plumas, où ils ont travaillé sans relâche pour ralentir un feu de forêt sans précédent.

• À lire aussi: Vancouver étouffe sous la fumée des feux aux États-Unis

• À lire aussi: La fumée des incendies américains jusqu’en Europe

• À lire aussi: La fumée de Californie visible dans le ciel du Québec

Photo AFP

Longues journées de travail en terrain accidenté, température dépassant les 40 degrés et pluie de cendre : le pompier forestier Julien Brault n’est pas près d’oublier son combat contre un feu de forêt baptisé Bear Fire.

À 31 ans, celui qui habite Chibougamau fait pourtant office de jeune vétéran avec neuf années d’expérience et près d’une dizaine de missions à l’étranger, dont une en Australie l’hiver dernier.

« Un monstre »

Tout son bagage ne l’a pas empêché de revenir marqué par son séjour de deux semaines dans la forêt californienne. C’est « du jamais-vu », lance-t-il, sans détour, alors qu’une autre équipe de vingt Québécois est partie prêter main-forte à ses confrères américains un peu plus tôt cette semaine.

Il se souviendra longtemps d’une journée où l’équipe travaillait près du Little Grass Valley Reservoir et que le feu à proximité est devenu incontrôlable. « Les vents se sont levés vers 10 h le matin et l’incendie s’est transformé en monstre. Il a fallu quitter les lieux rapidement », se souvient-il en entrevue téléphonique avec Le Journal, alors qu’il est confiné en compagnie de ses collègues en attendant les résultats des tests de dépistage de la COVID.

En quittant, ils ont traversé la petite municipalité d’Oroville où s’offrait à eux un décor apocalyptique. « C’était rempli de fumée. Il y avait une pluie de cendres constante. Le ciel était orangé. C’était une vision très particulière. On voyait qu’il y avait une certaine détresse chez les gens », se souvient-il.

Signe que le brasier qu’ils ont combattu n’avait rien de normal, plusieurs spécialistes en comportement d’incendie sur le terrain lui ont confié qu’ils n’avaient jamais vu rien de tel. « Pour eux, c’était quelque chose d’absolument exceptionnel, [des incendies avec] des comportements violents ».

Photo courtoisie, Kye Funk – California Interagence Fire Center

Habitués d’avoir accès à de l’eau facilement pour faire leur travail au Québec, M. Brault et ses équipiers ont aussi dû troquer les boyaux contre des outils manuels. Ils ont notamment creusé d’innombrables tranchées pour freiner la propagation du brasier.

« On est allés intervenir directement à des endroits qui brûlaient. Avec les scies à chaîne, on tente de couper le combustible autour [du feu], la broussaille, les petits arbustes. On nettoie et avec les outils manuels, on intervient pour découper le sol ».

Faire une différence

Même si l’expérience de travail a été assez brutale, M. Brault assure qu’il est déjà prêt à repartir si les États-Unis demandent à nouveau l’aide canadienne.

« Il y a un peu comme un plaisir à vivre ces longues journées-là, à forcer et être satisfait de son travail. On sent qu’on a vraiment fait la différence ». À voir l’ampleur des incendies qui font toujours rage, son travail risque d’être encore le bienvenu d’ici peu.