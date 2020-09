[IMAGES EXCLUSIVES] Trois individus filmés sur les lieux de l’incendie majeur à Repentigny

Trois individus ont été filmés au moment où ils entraient et quittaient le site du projet immobilier de Repentigny où quatre immeubles à condo ont été rasés par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche.

• À lire aussi: Des immeubles à condos ravagés par le feu

Ces images laissent croire que le feu pourrait être d’origine criminelle.

L’entrepreneur du projet, Habitation Lacombe, avait installé des caméras de surveillance puisque le projet a été victime de deux autres tentatives d’incendie dans les derniers mois.

Sur les images fournies par l’entrepreneur, Marc Lacombe, on peut voir trois personnes entrer sur le chantier de construction en transportant chacun un contenant rouge ressemblant à des bidons d’essence.

Après quelques minutes, des flammes apparaissent dans un des immeubles, puis dans un deuxième. On peut alors voir les trois individus quitter les lieux à la hâte pendant qu’on entend une série d’explosions.

«On entend même une chose qui me surprend, qui me choque et qui m’assomme. On entend "envoye Dino "», raconte Mé Lacombe.

Ce dernier ne comprend pas pourquoi le projet est victime d’incendiaires.

Le promoteur et l’entrepreneur envisagent d’offrir une récompense pour identifier les responsables.

Les images ont été remises au Service de police de Repentigny qui mène une enquête sur l’événement.