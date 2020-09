Kanye West dit être «le nouveau Moïse»

Kanye West s'est surnommé «le nouveau Moïse» alors qu'il s'est lancé dans une diatribe sur Twitter, disant aux fans qu'il ne mettrait aucune nouvelle musique en ligne tant qu'il ne serait pas libéré de son contrat avec sa maison de disques.

• À lire aussi: Kanye West absent du scrutin du Wisconsin pour un retard de... 14 secondes

• À lire aussi: Fin de l'émission de téléréalité des Kardashian

• À lire aussi: Kanye devant le tribunal pour valider sa candidature dans l’Ohio

Le rappeur de 43 ans, qui se présente également aux élections présidentielles américaines de novembre prochain, a commencé sa tempête de tweets en déclarant «Je ne sortirai plus aucune musique tant que je n'aurai pas fini mon contrat avec Sony et Universal... Sur Dieu ... au nom de Jésus... venez me chercher.»

Il a poursuivi: «Je ne suis pas un frère de l'industrie... Je m'en fous... Je suis au service du Christ ... nous avons besoin de la guérison du monde ... Mes frères me manquent... Je refuse de discuter avec des hommes noirs sur des labels que nous ne possédons pas... même Twitter. J'ai le plus grand respect pour tous mes frères... nous devons nous lier et nous respecter les uns les autres... ne plus nous disputer sur des labels que nous ne possédons pas. Arrêtons de nous entretuer... montrons à Dieu que nous sommes des gens de Dieu... mon ego prend le dessus sur moi aussi... Dieu ne nous mesure pas à l'argent dans son royaume... aimons-nous les uns les autres... J'aime mes frères et mes amis me manquent... c'est une vraie discussion.»

Kanye a ensuite tweeté qu'il est le «2e homme noir le plus riche d'Amérique» et a déclaré qu'il a besoin de tous ses hommes avec lui «pour que nous soyons libres», avant de décider de supprimer son message.

«J'ai supprimé ce tweet sur la richesse... la richesse est dans notre amour de la famille et de nos frères et notre service à Dieu... levons-nous ... communiquons», a-t-il posté à la place.

Le père de quatre enfants a également tweeté qu'il veut que Drake et J. Cole lui présentent leurs excuses et qu'il veut organiser une rencontre avec Jay-Z.

«J'ai besoin de voir les contrats de tout le monde chez Universal et Sony. Je ne vais pas regarder mon peuple être asservi. Je mets ma vie en danger pour mon peuple. L'industrie de la musique et la NBA sont des bateaux d'esclaves des temps modernes. Je suis le nouveau Moïse», a-t-il écrit.

En conclusion de sa diatribe, le rappeur a dit aux fans qu'ils doivent évoluer et utiliser l'argent du gouvernement pour acheter des terres et des propriétés, avant d'ajouter: «Mes enfants vont posséder mes maîtres.»