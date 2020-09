La deuxième vague est commencée, dit le scientifique en chef du Québec

La hausse des cas dans la province s’accentue au point où trois régions devraient passer dans la zone orange. Selon les experts, la deuxième vague est bel et bien commencée.

Le gouvernement devrait annoncer en fin de journée que Montréal, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches passent au prochain palier.

«Je pense qu’on y est déjà. On voit depuis quelques jours des augmentations du nombre de cas», explique Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

Celui qui occupe ce poste depuis 2011 croit que la population doit poursuivre ses efforts pour continuer de maîtriser la propagation du virus.

«Si on veut diminuer l’intensité de cette deuxième vague, on connait déjà la recette, jusqu’à un certain point, et comme citoyen je pense qu’il faut respecter les consignes de la santé publique», ajoute M. Quirion.

«Le masque, la distanciation physique c’est très très très important et limiter le nombre de personnes dans les rassemblements», énumère-t-il.