Poison envoyé à Donald Trump : une femme arrêtée à la frontière canado-américaine

Une femme soupçonnée d’avoir envoyé de la ricine à Donald Trump par courrier a été arrêtée au moment où elle tentait d’entrer aux États-Unis par voie terrestre en provenance du Canada.

Selon les autorités américaines, la femme possédait une arme à feu.

Une lettre contenant de la ricine, une substance extrêmement toxique, a été interceptée plus tôt cette semaine par les autorités avant d'atteindre le président américain.

Une photo de ladite lettre publiée par CNN permet de discerner le code postal «H4T» qui désigne entre autres le secteur de Saint-Laurent, dans l’ouest de l’île de Montréal, où se trouve un centre de tri de Postes Canada.

Aucune confirmation n’a été obtenue de la part de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour le moment. Un porte-parole de la GRC a déclaré dimanche à CNN que "la GRC n'est toujours pas en mesure de publier une déclaration ou de confirmer / nier les rapports d'arrestations". La GRC a confirmé samedi qu'elle travaillait avec le FBI pour enquêter sur l'affaire.

La ricine est le poison le plus violent du règne végétal, 6000 fois plus puissant que le cyanure. Il s'agit d'une substance mortelle en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'injection, et contre laquelle il n'existe pas d'antidote.