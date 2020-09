Un enfant de 6 ans appelle le 911 après un vol à main armée

Un enfant de six ans a dû contacter le 911 après que ses parents aient été atteints par balle lors d’un vol à main armée. Les policiers de l’Indiana recherchent toujours les suspects.

Wilma Hochstetlers est allée aider son mari Jonathan qui éprouvait des problèmes avec une remorque à l’autre bout de la ville d’Indianapolis. Elle avait amené leur enfant de six ans.

Ils étaient en train de réparer la remorque quand deux hommes de sont approchés d’eux.

«Wilma les a vus s’approcher et a crié à Jonathan, mais c’était trop tard. Ils ont pris le téléphone de Wilma et leurs portefeuilles et sont partis. Ils sont finalement revenus et ont tiré sur Wilma et Jonathan», raconte Andrew Yutzy, un ami de la famille.

La mère a été tuée et le père gravement blessé tandis que le garçon s’était caché dans le camion. C’est son père qui lui a dit de prendre son téléphone et de composer le 911.

«En tant que garçon de six ans, il n’a pas réalisé ce qui s’est passé. Il a dit "Maman va se relever" Il ne comprend pas que sa mère est morte», ajoute Andrew.

Jonathan a dû être opéré au dos, mais il devrait se remettre de ses blessures.