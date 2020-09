Une 24e Maison Tanguay gagnée

Une technicienne denturologiste de Québec a vécu un moment d’adrénaline sans pareil, dimanche matin, quand elle est devenue la grande gagnante de la 24e édition du concours Maison Tanguay après plusieurs minutes de suspens à l’hôtel Le Bonne Entente.

Devant une foule distanciée, c’est le nom de Colette Plante qui a été tirée du boulier par le vice-président d’Ameublement Tanguay, Charles Tanguay. Le tirage a eu lieu dimanche matin peu avant 10h en direct à Salut Bonjour! Week-end.

La gagnante âgée de 66 ans cachait bien mal la surprise et l’excitation, qui a saisi son visage stupéfait avant d’enlacer son conjoint Jean-François Bérubé un instant plus tard. «Il y avait quelque chose qui se passait!», a laissé tomber Mme Plante peu après avoir remporté la somptueuse maison.

«On se sent fébriles, on se sent heureux. On l’avait visualisé!», a-t-elle assuré.

Jour de fête

Si le résultat du concours a de quoi bonifier les plans de retraite de Colette Plante et Jean-François Bérubé, il s’agissait aussi d’une journée toute spéciale pour la famille Tanguay. Le patriarche Maurice fêtait ses 87 ans dimanche, rendant d’autant spécial le moment aux côtés de son petit-fils Charles.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

«Ça a été une journée remplie d’émotions. De pouvoir vivre ça avec mon grand-père, faire le tirage avec lui. Je sais qu’il y tenait beaucoup», a confié Charles Tanguay.

L’octogénaire a même reçu un vœu d’anniversaire de 87 ans par le plus illustre numéro 87 de la planète hockey : son ancien protégé Sidney Crosby. L’ex-capitaine de l’Océanic de Rimouski, organisation qui est depuis plus de 20 ans dans la famille, lui a fait parvenir une vidéo dans laquelle il lui formulait ses meilleurs souhaits.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Record

Un montant record de 2,2 M$ a été amassé au profit de la Fondation Maurice Tanguay dans le cadre du concours. Les fonds bénéficieront directement à plus d’un millier d’enfants souffrant d’un handicap par le biais de la fondation.

«Chaque année, les demandes sont grandissantes. On en reçoit des milliers, spécialement pendant la période qu’on vit en ce moment. C’est plusieurs milliers de projets qui vont pouvoir être réalisés grâce à la générosité de la population», s’est réjoui Charles Tanguay.