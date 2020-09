Des centaines de baleines coincées en Tasmanie

Des centaines de baleines globicéphales sont coincées sur un banc de sable en Tasmanie, la célèbre île non loin de la côte sud de l’Australie.

Une mission de sauvetage est en cours. Les autorités locales de préservation de la faune ne savent pas encore combien de baleines sont déjà mortes.

Nic Deka, directeur régional du Parks and Wildlife Service de la Tasmanie, a indiqué à la chaîne australienne de télé publique ABC que 270 baleines sont coincées à trois sites différents.

«Le plus gros du troupeau est sur un banc de sable qui est environ à 100 mètres du quai Macquarie Heads et un autre groupe est sur un autre banc de sable quelques centaines de mètres plus loin», a-t-il dit.

AFP

Du personnel du Tasmanian Marine Conservation Programme participera à l’opération de sauvetage, selon ce qui est indiqué sur une publication Facebook.

«Nous comprenons que la population ait envie d’aider, mais nous demandons aux gens de rester à l’écart du périmètre à moins d’être appelés à collaborer», dit-on.

La police de la Tasmanie prêtera main-forte.

«La police locale assiste à la logistique sur l’eau et à la communication avec les fermes de pisciculture et les commerces locaux», ont commenté les autorités policières.

En septembre 2019, un événement similaire s’était produit en Géorgie aux États-Unis, quand 16 baleines était mortes sur un troupeau de 26 mammifères marins coincés.

En novembre 2018 était survenue la mort de 145 baleines trouvées coincées sur une plage reculée de la Nouvelle-Zélande.