Des quartiers plus touchés que d'autres à Montréal

Les quartiers situés dans le centre-ouest de Montréal sont plus touchés que le reste de la ville par la hausse de cas de COVID-19 des dernières semaines, et on observe aussi quelques foyers plus actifs dans certains coins de la métropole.

Ce n'est pas l'entièreté des quartiers de Montréal dans lesquels on observe une hausse des cas, mais surtout dans le secteur du centre-ouest, notamment à Parc-Extension, Outremont et dans la ville de Mont-Royal. La portion du centre-ville aux alentours des stations de métro Atwater et Guy-Concordia est également touchée, tout comme la ville de Côte-Saint-Luc.

Les secteurs de Montréal-Nord, de Saint-Léonard et Saint-Michel comptent aussi plus de cas qu'ailleurs.

Le dépistage sera d'ailleurs augmenté dans ces endroits, a confirmé lundi en point de presse la directrice de la Santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Zone orange

Rappelons que les mesures sanitaires ont été haussées d’un cran à Montréal alors que les cas ont continué leur progression au point de faire basculer Montréal en mode «alerte», soit dans la zone orange du système d'alerte régionale.

Les bars et les restaurants ne peuvent plus vendre d’alcool après 23 h, a déclaré Québec, dimanche. Les établissements devront fermer à minuit et respecter un maximum de six personnes par table.

Le nombre de personnes pouvant participer à un rassemblement privé dans une résidence est par ailleurs dorénavant de six personnes au maximum ou de deux familles réunies. Rappelons qu’à Montréal, les rassemblements privés étaient en grande partie responsables de l’augmentation des cas.

Les visites dans les CHSLD sont également limitées à Montréal, mais les visites à des fins humanitaires et les visites des proches aidants demeurent toutefois permises. Les déplacements entre les régions qui ne sont pas dans les mêmes zones du système d’alerte sont aussi à éviter.

Montréal n'est pas la seule région à avoir passé du jaune à l’orange dimanche. C'est aussi le cas dans la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.