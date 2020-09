EN DIRECT | Les policiers ont visité 2206 établissements

Avec 2206 visites dans des établissements au cours du weekend, l’opération OSCAR a été un franc «succès» aux yeux de la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Depuis une semaine, 1500 avertissements et 90 constats d’infractions ont été distribués.

L'opération policière avait pour but de s'assurer que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale étaient bien respectées dans les établissements licenciés de la province, particulièrement dans les zones plus à risque.

