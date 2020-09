Encore la perfection dans la LNH

Pour une huitième semaine consécutive depuis le début de la quatrième phase de la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH), aucun cas positif au coronavirus n’a été détecté.

Dans sa mise à jour hebdomadaire, le circuit Bettman a indiqué avoir réalisé entre les 13 et 19 septembre 1127 tests auprès des joueurs, entraîneurs et employés des équipes toujours en lice.

L’ensemble des 52 membres des équipes qui étaient actives en séries éliminatoires devaient subir un dépistage quotidiennement.

La finale de la coupe Stanley s’est amorcée samedi à Edmonton et pourrait se terminer au plus tôt vendredi. Si jamais un septième match entre le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas est nécessaire, il aura lieu le 30 septembre.