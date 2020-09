Grève des garderies en milieu familial : la médiation est «enclenchée», dit le ministre Lacombe

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a indiqué en primeur à QUB radio que la médiation entre le gouvernement et les travailleuses et travailleurs des services de garde en milieu familial est «enclenchée».

• À lire aussi: La grève est déclenchée

Talonné par l’animatrice Geneviève Pettersen à QUB radio, M. Lacombe a convenu qu’il fallait s’entendre rapidement dans le contexte actuel.

«Je vous l’annonce, le processus de médiation est enclenché et demain, il devrait y avoir une rencontre entre les deux partis. Vous avez raison. On doit s’entendre. On doit ça aux parents et aux tout-petits du Québec», a-t-il déclaré en fin d’entrevue.

Les travailleuses et travailleurs des services de garde en milieu familial subventionnés sont en grève générale illimitée depuis lundi matin. Les négociations avec le gouvernement perdurent depuis 18 mois.

Par ailleurs, M. Lacombe dénonce le climat entourant les négociations et les menaces envers lui et sa famille.

«Vous devriez vois les messages que je reçois. Ce climat-là, ça fait en sorte que je reçois des messages épouvantables. J’en ai publié un hier. C’est ma conjointe qui se fait traiter de connasse par une personne sur Internet. Lorsque je dénonce ça, tout ce que le syndicat trouve à dire c’est “M. Lacombe, agissez en adulte. Grandissez un peu. Passez à travers ça.” Il faut sortir de cette logique où on s’obstine sur des chiffres et qu’on me dit que je méprise les éducatrices», a-t-il déclaré.