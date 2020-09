Les Montréalais souhaitent le retour des trottinettes

Une majorité de Montréalais souhaite le retour des trottinettes électrique en libre-service en 2021, selon un sondage CROP réalisé pour l’exploitant de trottinettes Bird Canada.

• À lire aussi: Fini les trottinettes électriques à Montréal

Ce sont 59 % des citoyens sondés qui espèrent pouvoir à nouveau circuler sur ces bolides l'an prochain. Cette proportion grimpe à 70 % chez les 18-34 ans.

L'engouement pour ce mode de transport demeure bien présent dans plusieurs arrondissements. Les appuis se situent autour de 62% et 63% dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie, d’Outremont, d’Ahuntsic-Cartierville, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, du Sud-Ouest, de Verdun et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Rappelons que l’été dernier, la Ville avait autorisé l’exploitation des trottinettes électriques en libre-service de Bird et Lime dans le cadre d’un projet pilote. Le non-respect des règles de stationnement avait toutefois amené la Ville a suspendre ce projet en 2020. Seules 20 % des trottinettes étaient garées de façon conforme : les autres jonchaient les trottoirs, les parcs ou les bords de rues.

Les Montréalais avaient été nombreux à se servir des trottinettes : 225 000 trajets ont été enregistrés par les opérateurs Bird et Lime en l’espace de trois mois en 2019.

Ce mode de transport était beaucoup plus populaire que les vélos électriques rouges JUMP d’Uber, qui avait recensé 146 000 déplacements, et ce, malgré une plus grande flotte.

Système de cadenas

Bird Canada espère pouvoir revenir dans la métropole bientôt et souhaite intégrer un système de cadenas à ses trottinettes afin que les usagers puissent attacher celles-ci aux infrastructures municipales.

L'entreprise compte aussi donner des amendes à ceux qui ne respectent pas les règlements. Respectivement 83 et 86 % des répondants se sont montrés en faveur de ces deux nouvelles solutions.

«Bird Canada continue son travail de collaboration avec la Ville de Montréal afin de voir un retour des trottinettes électriques en 2021 et de répondre aux besoins de mobilité des Montréalais», indique son président-directeur général, Stewart Lyons. Ce dernier estime que ses propositions devraient assurer le futur de ce moyen de transport à Montréal.

Des discussions sont toujours en cours avec la Ville de Montréal, mais aucune décision n'a encore été prise. La Ville est restée muette sur le sujet et n'avait pas répondu aux questions du «24 Heures» en fin de journée vendredi.

Le sondage de la firme CROP a été réalisé auprès de 785 Montréalais entre le 17 et le 26 août 2020 pour le compte de Bird Canada. Le «24 Heures» a pu en consulter les résultats en exclusivité.