«On est dans la deuxième vague», affirme le Dr Arruda

«Très, très, très préoccupé» par la nouvelle hausse importance du nombre de cas de COVID-19 au Québec, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a affirmé que la province était entrée dans la deuxième vague de l’épidémie, lundi.

«On est dans la deuxième vague», a-t-il indiqué en point de presse lundi, à Québec.

Le Dr Horacio Arruda juge «fort probable» que des régions basculeront prochainement dans la zone rouge si les comportements ne changent pas.

«Si on veut passer un Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent. C’est majeur», a-t-il prévenu.

Le Dr Arruda a réitéré l’importance de limiter les contacts au maximum au cours des prochains jours, un message particulièrement important pour les gens habitant en zone orange.

Plus de détails à venir.