«On est en train de l’échapper d’aplomb», s’inquiète Régis Labeaume

Extrêmement inquiet par la progression de la COVID-19, Régis Labeaume a affirmé «qu’on est en train de l’échapper d’aplomb» et que «si ça continue, on s’en va vers le (code) rouge. On s’en va dans le mur».

Le maire de Québec a adopté un ton alarmiste, lundi après-midi, pour décrire la situation actuelle. La région de la Capitale-Nationale est officiellement passée au niveau d’alerte orange.

«On a baissé la garde. On n’est plus vigilant. On est négligeant. On est responsable de notre malheur et on continue de penser que le virus, c’est pour les autres», s’est inquiété Régis Labeaume. Selon lui, «Il faut se réveiller. 90 cas par jour, c’est exponentiel. Ça va vite».

Régis Labeaume a réitéré son appel à porter le masque, à désinfecter les mains et à suivre les consignes de la Santé publique. «N’écoutez pas les grandes génies de ce monde qui disent que ce n’est pas important de porter le masque», a-t-il supplié.