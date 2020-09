Tournage en France pour la 11e saison de «LOL :-)»

«LOL :-)» devenait dimanche la première production à remporter les honneurs dans la nouvelle catégorie de l’émission s’étant le plus illustrée à l’étranger aux Gémeaux, et continuera de conquérir le monde avec sa 11e saison. Ainsi, malgré la COVID, des tournages en France sont prévus cet automne.

Déjà vendue dans plus de 148 territoires et pays à travers le monde, la comédie à sketchs muets a déjà permis à ses comédiens québécois (Antoine Vézina, Réal Bossé, Kev Adams, Cathleen Rouleau, Martin Drainville) de se faire reconnaître aussi loin qu’en Italie et en Afrique du Sud. Antoine Vézina et Martin Drainville, entre autres, cumulent semble-t-il les anecdotes de vacances à cet égard. Car, outre en Chine, qui a adapté la formule avec ses propres têtes d’affiche, c’est la version québécoise de «LOL :-)», l’originale, qui est relayée dans les petits écrans d’ailleurs.

Vedettes françaises

De nombreux tournages en lieux étrangers (à Las Vegas, Cuba, en Grèce, en Suisse, en République dominicaine, au Mexique et au Maroc), avec embauche de comédiens locaux, ont contribué à ce rayonnement de «LOL :-)» sur la planète à travers les années. Plus de 300 millions de visionnements ont d’ailleurs été enregistrés sur la chaîne YouTube de l’émission.

«J’oserais affirmer qu’on est la seule série dans le monde à avoir tourné dans autant de pays», avance Sylvain Parent-Bédard, président et fondateur de ComediHa!, producteur de «LOL :-)».

Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et travaille encore à accroître la résonnance de l’œuvre dans une dizaine de pays du G20. C’est en ce sens que l’équipe se déplacera à Paris, en décembre, pour y enregistrer des scènes avec de grandes vedettes françaises.

L’humoriste Kev Adams, qui fait partie de la distribution de «LOL :-)» depuis quelques années, sera du lot. D’autres personnalités en vue, comédiens et humoristes, seront également de l’aventure et se grefferont au noyau de comédiens québécois. Il s’agira de grands noms, promet Sylvain Parent-Bédard, qui vise haut avec cette incursion dans l’Hexagone.

«Ces émissions risquent de nous permettre de pouvoir conquérir la Francophonie, et de vendre "LOL :-)" en France, en Belgique, en Suisse et dans les autres pays de la Francophonie. C’est une opération qu’on est en train de mettre en place et qui se concrétisera dans les prochains mois. On est encore en discussion avec certains partenaires pour attacher certaines variables, mais c’est clair qu’on ira tourner en France.»

Évidemment, un pépin appelé COVID-19 pourrait compliquer l’affaire, mais pour l’instant, rien n’est remis en question, indique Sylvain Parent-Bédard.

«Il y a toujours une ombre qui plane au-dessus du projet, mais on va assurément le faire. On veut respecter les normes sanitaires et les directives de la Santé publique québécoise, canadienne et française, donc on va analyser quand et comment ça se fera, mais s’il n’y a pas de changement, ça sera en décembre.»

Première distinction ici

Ici, «LOL :-)» entamera sa dixième saison après les Fêtes à TVA (la plus récente, la neuvième avait été diffusée il y a un an, à l’automne 2019). Ce onzième chapitre en chantier, dont les tournages ont débuté à Québec en début d’automne (avec Martin Drainville, Réal Bossé, Antoine Vézina, Cathleen Rouleau, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Tammy Verge, Caroline Lavigne et Mahée Paiement et la fille de cette dernière) pourrait être présenté à l’automne 2021 ou l’hiver 2022.

Bien que le format ait été déjà été salué à l’international, avec des récompenses récoltées à Montreux et Banff dans le passé, «LOL :-)» a néanmoins été plébiscité pour la première fois au Québec en remportant le Gémeaux de l’émission s’étant le plus illustrée à l’étranger, dimanche. Le rendez-vous comique a ainsi coiffé au fil d’arrivée des adversaires comme «La faille», «La maison des folles», «M’entends-tu?» et même «Un gars, une fille» et sa trentaine d’adaptations à travers le globe.

«Il y a quelques années, quand on a lancé "LOL :-)", avec les créateurs originaux Pierre Paquin et Denis Savard, j’avais une grande admiration pour "Un gars, une fille", "Mr Bean" et d’autres émissions diffusées à travers le monde. Je me demandais ce qu’on pouvait faire pour connaître un succès mondial. Et Pierre et Denis me sont arrivés avec cette folle idée de sketchs écrits, de fiction, sans dialogues, mais sans caméras cachées. On y a cru, TVA y a cru, on a investi dans ce projet, et c’est un succès qui fait notre fierté partout dans le monde», se réjouit Sylvain Parent-Bédard.

Jeu de société

En guise de cadeau de dixième anniversaire, «LOL :-)» prendra de surcroît bientôt une autre forme, avec la création d’un jeu de société dérivé de l’émission qui s’adressera à toute la famille.

La compagnie Randolph («L’Osti d’jeu», «Vin Mystère») commercialisera en novembre ce nouveau produit, dont le concept sera dévoilé plus tard. Encore là, ComediHa! espère que le résultat fera des petits à l’échelle mondiale.

«Ça tombe à point avec le confinement, de pouvoir jouer en famille, expose Sylvain Parent-Bédard. "LOL :-)" est une émission familiale, et le jeu en sera un très familial. Les 7 à 77 ans y prendront du plaisir. Tout le monde va s’amuser autour de la table!»