Trois cas de COVID-19 dans deux écoles du Saguenay

Des cas de coronavirus ont été répertoriés dans deux écoles secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des derniers jours.

• À lire aussi: Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: 586 infections, dont plus de 200 à Montréal

C'est la première fois que des écoles de la région sont touchées par le virus depuis la rentrée scolaire.

Trois élèves de l'École polyvalente Arvida ont reçu un résultat positif. Deux d'entre eux évoluent au sein des Élites de Jonquière de la Ligue de hockey midget AAA du Québec.

Ils sont inscrits au programme sport-études. L'autre élève déclarée positive est inscrite au programme régulier.

«Est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Je suis obligée de vous dire que non, a déclaré le directeur de l'établissement, Carl Lévesque. On gère le risque et le risque zéro, il n'existe pas. Des gastros, il va y en avoir à l'école malgré toutes les mesures, comme il y en a chaque année. C'était juste une question de temps.»

Lundi matin, 75 élèves de l'École polyvalente Arvida et trois membres du personnel enseignant étaient en isolement préventif.

«La santé publique, après enquête, a déterminé que sur les 13 professeurs qui avaient enseigné à ces groupes-là, trois sont plus à risque, donc ils sont confinés», a expliqué le directeur.

Ces personnes seront testées à la demande de la santé publique.

C'est le cas de Mathis Blais, qui attendait son résultat. Il est inscrit au baseball dans le programme sport-études.

«Même si je suis négatif, la santé publique nous demande de rester 14 jours en confinement parce qu'on a été en contact avec un cas positif», a précisé le jeune homme.

Mathis est dans la même classe que le premier élève confirmé positif. Il vit son confinement dans sa chambre pour éviter tout contact avec ses proches.

«C'est long, mais je n'ai pas le choix si on veut éviter des éclosions, a-t-il soutenu. Il faut prendre les mesures et si je l'ai, je vais le combattre et me faire des anticorps.»

Il débutera ses cours en ligne ce mardi. Pour les autres, l'école demeure ouverte.

«Il n’y a rien dans nos mesures sanitaires qui a été remis en question, a souligné Carl Lévesque. Cependant, on a préféré tripler l'équipe de désinfection et pour les deux prochaines semaines, les élèves devront aussi se laver les mains à l'entrée et à la sortie de chaque classe.»

Un élève de l'École polyvalente les Quatre-Vents de St-Félicien a aussi été déclaré positif, et l'établissement a par la suite été désinfecté.

Les parents ont tous été avisés et les 57 élèves retirés par mesure préventive pourront poursuivre leur cheminement scolaire à distance, pendant leur quarantaine.