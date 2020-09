Un homme de 62 ans devant être hébergé à la Maison du père est porté disparu

La police de Laval demande l’aide du public afin de localiser un homme de 62 ans vu pour la dernière fois le 20 juillet dernier.

Ce jour-là, l’homme en question, Gilles Pelletier, a quitté l’hôpital de la Cité-de-la-Santé après avoir reçu son congé du centre hospitalier, a indiqué le Service de police de Laval dans un communiqué, lundi, ajoutant qu’il a ensuite été reconduit à la station de métro Montmorency pour se diriger à la Maison du père, située à Montréal, où il devait être hébergé.

«Il ne s'y est jamais présenté, mentionne le communiqué de la police. Sa famille et ses proches sont sans nouvelles depuis.»

M. Pelletier pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal, selon la police de Laval.

L’homme a la peau blanche et parle le français. Il mesure 1 mètre 72 (5 pi 8 po) et pèse 68,2 kg (150 lb). Il a les cheveux bruns avec un début de calvitie, une barbe et les tempes blanches. La dernière fois qu’il a été vu, il portait une chemise à carreaux beige.

Toute personne qui aurait de l'information concernant M. Pelletier peut contacter, de façon confidentielle, la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL200804 038.