Une division de la Ville de Montréal gère ses contrats de façon dysfonctionnelle, selon le BIG

La gestion des contrats est dysfonctionnelle au sein du service responsable d’acheter et d’entretenir les véhicules de la Ville de Montréal, selon un rapport du Bureau de l'inspecteur général (BIG).

«En somme, l’ensemble des faits révélés par l’enquête permettent de mettre en lumière une problématique marquée et généralisée au sein de la quasi-totalité de la direction du Service du matériel roulant et des ateliers de dysfonctionnement profond de la gestion contractuelle qui est effectuée», indique un rapport du BIG dévoilé lundi, qui enjoint l’administration municipale à donner un sérieux coup de barre pour corriger la situation.

Le BIG ne peut pas affirmer que des actes criminels, comme la fraude ou la corruption, ont été commis par la direction. Une enquête a été menée sur le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), qui gérait une flotte de 8700 véhicules en 2019, après réception de plusieurs dénonciations.

Selon le BIG, il y a un problème au niveau de la culture organisationnelle du SMRA puisque la direction ne perçoit pas le respect des règles contractuelles «comme étant requis, mais plutôt vu en opposition aux services à fournir aux arrondissements et aux citoyens».

On y évoque le cas d’un membre de la direction qui dit ne pas faire d’appels d’offres dans son unité d’affaires, «car pour ce faire et ainsi être «plus catholique que le pape», il faudrait arrêter carrément la «shop»», selon lui. «C’est ce qu’il dit avoir expliqué à ses supérieurs. L’appel d’offres, ce n’est pas dans «les us et coutumes» du SMRA»», détaille le rapport du BIG.

Mauvaise planification

Le Bureau dénote aussi une «absence récurrente de planification des besoins par la direction du Service qui mène souvent à l’invocation d’une situation d’urgence pour conclure des contrats de gré à gré».

Par exemple, durant l’hiver 2018-2019, quatre contrats de location de souffleuses, d’une valeur d’un quart de million de dollars, ont été donnés de gré à gré, parce que le dossier avait été mal géré, créant ainsi une situation d’urgence qui n’avait pas lieu d’être.

Une analyse des bons de commande émis par le SMRA auprès de dix fournisseurs, pendant cinq ans, montre que près de 9 millions $ ont été dépensés en contrats octroyés de gré à gré, même si c’était pour des besoins «récurrents et prévisibles». Et ce, alors qu’il aurait fallu lancer des appels d’offres publics, explique le BIG.

Pour justifier son non-respect des règles, la direction du Service invoque l’urgence de certaines situations et la volonté de livrer des bons services à la population; des arguments qui ne sont pas valides aux yeux du BIG, puisqu’il y a moyen de faire les deux en même temps et que d’autres services de la Ville se plient aux règles.

Parmi les entorses aux règles, il y a aussi l’émission de bons de commande de 1 $, qui sont ensuite modifiés pour refléter la vraie valeur de la transaction, car il n’y avait pas assez d’argent de budgété pour ces commandes. Une pratique qualifiée d’«inacceptable» par l’inspectrice générale.

«Désespérant»

Ce n’est pas la première fois que le SMRA se fait critiquer pour sa gestion contractuelle, puisque le Contrôleur général était intervenu en 2018. Plusieurs employés du SMRA se sont aussi adressés, en vain, à leurs supérieurs, explique le BIG.

«On a une direction de service qui semble choisir les règles qu’elle désire respecter en plus d’octroyer des contrats allègrement. En 2018, la Ville de Montréal avait déjà été alertée de certains dysfonctionnements par le BIG et qu’a fait le comité exécutif? Absolument rien», a déploré Lionel Perez, chef d’Ensemble Montréal.

«Ça en est désespérant : la direction du SMRA semble prendre la gestion contractuelle avec très peu d’intérêt, et surtout, visiblement, l’administration de Projet Montréal ne s’en préoccupe pas plus. C’est incroyablement décevant pour les payeurs de taxes montréalais et ils ont droit à des explications», a-t-il poursuivi.

Le cabinet de la mairesse de Montréal Valérie Plante n'avait pas répondu à nos questions en début de soirée lundi.