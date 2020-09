27 locaux commerciaux à louer sur 1,4 km

La pandémie n'a pas facilité les affaires au centre-ville de Chicoutimi. «C'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal même beaucoup», admet le propriétaire de la Tabagie CM, Carl Morais.

Tout le monde connait ce personnage au centre-ville de Chicoutimi. Carl Morais est un ancien boxeur. La COVID est un adversaire coriace.

Le restaurant en face de son commerce a fermé. «Il est fermé. Il n'attire pas 50%. Il n'attire plus rien.» Et le confinement l'a forcé à réduire ses heures d'ouverture.

«Les bureaux en télétravail, ça me créerait un achalandage que je n'ai pas, actuellement. »

Au centre-ville de Chicoutimi, le nombre d’espaces commerciaux à louer surprend. Nous avons calculé que sur une distance de 1,4 kilomètre sur la rue Racine, pas moins de 27 édifices offrent des espaces à louer.

«Il ne faut pas se cacher qu'il y avait déjà plusieurs locaux à louer avant ça, analyse Alexandra Pelletier, copropriétaire du restaurant La Parizza. C'est certain que la pandémie va avoir eu un impact de fermeture chez certains.»

Des restaurateurs comme Alexandra Pelletier ont toutefois foncé. « On fait partie de ceux qui ont su se revirer de bord assez rapidement», croit-elle.

Avec son associé, ils ont dû cependant revoir leur plan. «On avait en projet d'être ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, du 15 juin au 15 septembre, idéalement. Mais on a dû revoir ça pour être ouvert, oui 7 jours, mais les soirs seulement, » a expliqué la copropriétaire.

Le Témaki Sushi Bar, lui, a réussi à quadrupler ses commandes à emporter, malgré la pandémie.

«Pendant toute la pandémie, on a fait 60 heures/semaine, a indiqué le propriétaire, Michaël Tremblay. C'était démesuré, mais on a choisi la restauration. On vit avec.»

Ces deux commerçants ont aussi vu leur centre-ville en difficulté.

«C'était assez désolant de passer le soir quand on avait fini, de voir que sur la rue Racine, tout était noir», a raconté Michaël Tremblay.

Mais aux endroits, les propriétaires se sont retroussé les manches.

«On est des gens fonceurs. On est de gens passionnés. On est là pour rester, prévient Alexandra Pelletier. On est là et le centre-ville, on ne le laissera pas tomber.»

Michaël Tremblay a dû surmonter deux difficultés. «La PCU a fait très mal. Dès le début, j'ai des employés qui m'ont dit, si tu ne me donnes pas plus que la PCU, je m'en vais tout simplement. On ne marche pas aux menaces.»

Et il a été déçu par le peu d'appui de la Ville de Saguenay en temps de crise. Il s'est débrouillé seul pour assurer que sa clientèle ait un espace convenable pour manger.

«Moi-même, je suis allé, on peut dire voler des tables sur le vieux port pour les amener juste en face de mon restaurant.»

Ce système D devra être renouvelé avec la hausse récente des cas.