COVID-19: le nombre de nouveaux cas ne faiblit pas au pays

Le nombre de cas de COVID-19 a continué de grimper au Canada, mardi, avec quelque 1200 nouveaux cas comptabilisés d’un océan à l’autre.

C’est une nouvelle fois surtout en Ontario et au Québec où le nombre de cas reste important avec respectivement 478 et 489 nouvelles contaminations.

La hausse en Ontario est la plus importante depuis le 2 mai, si bien que le premier ministre de la province, Doug Ford, s’est montré très «inquiet», mardi, lors de son point de presse.

Son gouvernement a d’ailleurs annoncé une commande de 5,1 millions de doses de vaccin antigrippal en partenariat avec Ottawa et d'autres provinces et territoires. Il s’agit, précise Queens Park de 700 000 doses de plus que la quantité approximative utilisée l'année dernière.

Au Québec, les 489 nouveaux cas ont alourdi le bilan total de cas à 68 617 et 5805 décès. Les autorités de la province notent aussi une hausse des hospitalisations.

L’Alberta a rapporté 150 nouveaux cas et la Colombie-Britannique, 93, tandis que le Manitoba (24 nouveaux cas), la Saskatchewan (10) ou la Nouvelle-Écosse ont contribué à augmenter le nombre de cas depuis le début de la crise sanitaire.

Avec les 1248 cas observés mardi, c’est la quatrième journée consécutive avec plus de 1000 nouvelles contaminations.

Au total, on dénombrait 146 663 cas au pays depuis le début de la pandémie.