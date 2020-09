Entente à venir sur le vote à distance aux Communes?

Des députés conservateurs ont émis des critiques sur le vote électronique, mardi, à la veille de la reprise des travaux parlementaires avec la présentation du discours du Trône, mais se sont tout de même montrés ouverts à l’idée.

«On a fait un essai hier et ça a été assez complexe, merci. Un vote peut prendre jusqu’à une heure d’après l’expérience qu’on a eue. Donc, si on a plusieurs votes à faire, on va passer des soirées complètes à voter», a dit le député de la région de Québec Pierre Paul-Hus, à son arrivée à une rencontre du caucus conservateur à Ottawa.

Il a toutefois ajouté qu’il est indispensable de trouver un équilibre entre des députés qui assistent physiquement aux séances de la Chambre des communes et d’autres, virtuellement, étant donné la hausse des cas ces dernières semaines.

«Compte tenu de la situation, je pense qu’il faut s’adapter. On n’a pas le choix», a-t-il dit en évoquant la possibilité que 80 à 100 élus soient présents en même temps.

Sa collègue du Manitoba, Candice Bergen, a tenu des propos similaires en mentionnant que beaucoup de travail restait à être fait pour résoudre des problèmes techniques liés au vote à distance.

«Il y a, j’imagine, un extrême du vote électronique où un vote qui durerait normalement huit minutes pourrait durer une heure et demie et on ne saurait pas qui est comptabilisé. Un autre extrême serait que trop de personnes soient en Chambre et je pense qu’il y a un équilibre à avoir», a -t-elle commenté.

Le leader parlementaire des conservateurs, Gérard Deltell, a indiqué que les discussions autour de la marche à suivre pour le retour des travaux parlementaires vont bon train. Il a souligné que la résurgence de la COVID-19 ne pouvait pas être ignorée, mentionnant au passage que les chefs bloquiste et conservateur, Yves-François Blanchet et Erin O’Toole, sont en isolement puisqu’ils ont contracté la COVID-19.

Une porte-parole conservatrice n’a pas précisé combien de députés de la formation politique étaient réunis à Ottawa mardi, se contentant de dire que «la majorité» y prenait part virtuellement.

Dans les rangs libéraux, on indiquait, mardi en début d’après-midi, qu’un consensus sur la marche à suivre pourrait survenir très bientôt. Leur caucus se réunissait aussi mardi, virtuellement.

Le discours du Trône doit être présenté mercredi au Sénat par la gouverneure générale Julie Payette. Un vote de confiance s’en suivra, mais sa date n’a pas encore été déterminée.