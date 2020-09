De nombreuses études portant sur le port du masque contre la COVID-19, montrent qu’il est efficace en agissant en véritable barrière et pourrait être l’un des piliers de la lutte contre la pandémie.

Selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, le port du couvre-visage spécifiquement aiderait à réduire la gravité de la maladie et garantirait qu'une plus grande proportion de nouvelles infections soient asymptomatiques.

Ainsi, le port du couvre-visage permettrait de générer une immunité et ralentirait la propagation du virus, en attendant un vaccin, ce que les experts appellent la «variolisation par le masque».

«On se souvient que lorsqu’il y avait la variole, avant d’avoir le vaccin, on contaminait les gens avec des couvertures, mais de façon très modérée», explique la spécialiste en santé de LCN, Diane Lamarre à Mario Dumont.

«Même si les couvre-visage n’empêchent pas 100% de la transmission, les gens, si jamais ils l’attrapent, sont beaucoup moins infectés parce que la quantité de virus ingéré, le contact avec le virus est beaucoup moindre», détaille-t-elle.

Ainsi, le porte du couvre visage expliquerait en partie pourquoi on observe beaucoup plus de gens asymptomatiques en cette deuxième vague de COVDI-19.

Dans les pays où le port du masque est une norme établie, le taux de personnes asymptomatiques, qui ont fait la maladie sans être gravement malades, est de 80%.

«Ça expliquerait pourquoi partout actuellement on a beaucoup de cas, mais on n’a pas autant d’hospitalisation et de décès. Peut-être qu’on reçoit moins de virus, on est moins infectés, on n’a pas de symptôme du tout, ou la maladie est beaucoup moins grave. Ça donne un argument de plus pour se dire ‘’portons le masque’’. C’est sûr qu’il y a un effet barrière incontestable, il est très bénéfique», conclut la spécialiste.