Le Centre-du-Québec en zone jaune

Le Centre-du-Québec a changé de niveau d'alerte et est tombé en zone jaune tandis que la Mauricie est demeurée au palier vert, en mode vigilance.

Les autorités de la santé ont sous le radar deux MRC où on remarque une hausse marquée des cas de COVID-19. Il s'agit de la MRC d'Arthabaska et la MRC de Drummond. On note une augmentation du nombre d'éclosions avec un grand nombre de contacts et une transmission communautaire modérée sur le territoire.

«Les enquêtes épidémiologiques ont démontré que les éclosions sont plus particulièrement liées à des activités sociales, de la transmission dans les aires de pause des milieux de travail, ou encore au fait d’aller travailler, d’aller à l’école ou de prendre part à des activités sociales en minimisant ses symptômes», a fait savoir la Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de santé publique.

La santé publique demande la collaboration de la population. Le nouveau bilan de la pandémie fait état de douze nouveaux cas dans la région, dont dix au Centre-du-Québec et deux en Mauricie.

«Il est important de faire sa part comme citoyen dans ces actions que nous posons puisque nous observons que certaines personnes atteintes et leurs contacts ne respectent pas les consignes d’isolement», a souligné la Dre Godi.

Des opérations policières dans les bars et restaurants vont se poursuivre et d’autres mesures pourraient être déployées dans les lieux publics.

Les mesures de base valides pour les paliers vert et jaune:

- Le port du masque dans les lieux publics intérieurs

- Un maximum de 10 personnes dans les rassemblements privés à l’intérieur et à l’extérieur ;

- Dans un lieu avec permis d’alcool : la fin de la vente d’alcool à minuit, aucune consommation d’alcool après 1 h et activités dansantes interdites

- NOUVEAU : Un maximum de 50 personnes lors des activités organisées dans un lieu public intérieur (salles louées, lieux de culte, événements festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, etc.)