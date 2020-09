Les élus veulent pouvoir diminuer les taxes des immeubles non résidentiels

Les élus municipaux montréalais veulent que le gouvernement du Québec leur permette de diminuer les taxes pour les immeubles non résidentiels du centre-ville, qui reste peu fréquenté dans un contexte de pandémie.

«La Ville de Montréal ne peut pas, par elle-même, diminuer la taxe foncière par secteur géographique bien que la situation le requiert», explique le préambule de la motion qui a été adoptée unanimement mardi par le Conseil municipal.

La motion demande ainsi au gouvernement d'accorder à Montréal «le droit exceptionnel et temporaire de diminuer la charge fiscale totale pour les immeubles non résidentiels» qui se situent au centre-ville; et ce, pour l’année financière 2021.

La semaine dernière, on apprenait que l’achalandage avait diminué de 92 % au centre-ville, qui accueille 50 000 personnes par jour alors que 600 000 individus s’y rendaient quotidiennement avant la pandémie.

«Seulement 14 % des commerçants du centre-ville de Montréal ont réussi à rétablir un chiffre d’affaires prépandémie, comparativement à 18 % à Toronto et 22 % à Ottawa, selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, ce qui souligne que la reprise économique est plus lente à Montréal», souligne le préambule de la motion.

Aider les commerçants

«Il faut trouver une façon de donner du répit aux commerçants», a fait valoir Lionel Perez, chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville et auteur de la motion.

Certains secteurs, comme celui du tourisme, peinent à se relever de la crise sanitaire et de ses impacts économiques. Et maintenant, une seconde vague de la pandémie a débuté au Québec selon les autorités de santé publique.

Selon M. Perez, l’adoption de la motion à ce moment-ci, alors même que Montréal est entré dimanche dans la zone orange, «n’est pas anodin».

«Cette motion c’est une expression de volonté de ce conseil, c’est une demande auprès du gouvernement. C’est dans un certain sens une demande théorique. Maintenant on a besoin qu’elle soit appliquée», a dit M. Perez, demandant du même souffle à l’administration de la mairesse Valérie Plante d’entreprendre les démarches concrètes auprès de Québec.

«Ce qu’on vise à faire c’est vraiment de limiter au maximum les charges fiscales des gens», a mentionné pour sa part le président du comité exécutif de la Ville, Benoit Dorais, qui doit présenter le budget 2021 plus tard cet automne.