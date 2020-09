Qui est cet homme forcé de monter à bord d’un véhicule?

Le SPVM sollicite l’aide du public afin d’identifier un homme qui aurait été contraint de monter à bord d’un véhicule dimanche à Rivière-des-Prairies à Montréal.

La victime a été vue entrer de force dans un véhicule vers 15h30 à la station de service Shell du 9080, boulevard Maurice-Duplessis.

La victime, un homme à la peau blanche, mesure1,70 m. Il aurait entre 50 à 60 ans.

Il a les cheveux roux courts et porte une barbe de quelques jours.

La dernière fois qu’il a été vu, l’homme était

vêtu d’un chandail à capuchon rouge et d’un manteau gris, d’un pantalon foncé et de chaussures noires et blanches.

Toute personne ayant de l’information concernant cet événement peut composer le 911, contacter le SPVM ou Info-Crime Montréal de façon anonyme au 514 393-1133 ou en ligne.